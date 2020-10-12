قبل عرضها.. كل ما تود معرفته عن سلسلة "ما وراء الطبيعة" (فيديو)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن المخرج المصري عمرو سلامة عن سلسلة "ما وراء الطبيعة"، بعد طرح البرومو الرسمي وصور من كواليس المسلسل، المأخوذ عن روايات للراحل أحمد خالد توفيق.

وأوضح تقرير قناة الغد، أنه سيتم عرض السلسلة الجديدة، في 190 دولة، عبر منصة نتفليكس بداية من نوفمبر المقبل.

وتابع بطل السلسلة هو الدكتور رفعت إسماعيل، ويجسد شخصيته الفنان أحمد أمين، حيث ارتبط القراء بشخصية إسماعيل ومغامراته الخارقة من خلال 81 كتابا في السلسلة.

وحظيت سلسلة ما وراء الطبيعة بشهرة واسعة فور صدورها في التسعينات.

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