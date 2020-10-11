نشرة حوادث "الفجر": إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار









قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد، بكفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه على ذمة اتهاماته بالسب والقذف.









أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول.. لجلسة 10 نوفمبر المقبل.









أصدر الرئس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرار رقم 582 لسنة 2020، بتشكيل عضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأنتخابات.









اعترف المتهمان بتكوين شبكة دعارة، وترويج الفتيات وعرض صورهن على راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، عبر الإنترنت، بارتكابهما الواقعة، بقصد تحقيق مكاسب مالية







