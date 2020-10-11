بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

اقترب مسؤولو بيراميدز، من الحصول على خدمات محمود وادي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

بيراميدز يقترب من حسم صفقة وادي

أتم مسؤولي بيراميدز الاتفاق مع إدارة المصري البورسعيدي، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني محمود وادي.

من جانبه دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع الاعب لضمه إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى محمود وادي موافقة مبدئية، على تمثيل نادي بيراميدز في الموسم الجديد.

وفي سياق متصل، قال طارق هاشم في تصريحات صحفية: " الزمالك وبيراميدز تقدما بعروض رسمية من أجل ضم محمود وادي".

وتابع هاشم: " قررنا تأجيل ملف رحيل محمود وادي، إلى ما بعد نهاية مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري".

وأتم طارق هاشم: " سندرس عرضي الزمالك وبيراميدز، وبالطبع نختار الأفضل لصالح النادي المصري البورسعيدي".