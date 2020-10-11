بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك
اقترب مسؤولو بيراميدز، من الحصول على خدمات محمود وادي مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
بيراميدز يقترب
من حسم صفقة وادي
أتم مسؤولي بيراميدز الاتفاق مع إدارة المصري البورسعيدي، من أجل الحصول
على خدمات المهاجم الفلسطيني محمود وادي.
من جانبه دخل مسؤولو
نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع الاعب لضمه إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة المقبلة
من الانتقالات الصيفية.
وأبدى محمود وادي
موافقة مبدئية، على تمثيل نادي بيراميدز في الموسم الجديد.
وفي سياق متصل،
قال طارق هاشم في تصريحات صحفية: " الزمالك وبيراميدز تقدما بعروض رسمية من أجل
ضم محمود وادي".
وتابع هاشم:
" قررنا تأجيل ملف رحيل محمود وادي، إلى ما بعد نهاية مباريات الفريق في بطولة
الدوري المصري".
وأتم طارق هاشم: " سندرس عرضي الزمالك وبيراميدز، وبالطبع نختار الأفضل لصالح النادي المصري البورسعيدي".