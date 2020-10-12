عمرو أديب عن حديث السيسي عن الإخوان: "ولا هنصالح يا ريس"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الطريق إلى جهنم مفروش بالنية الطيبة، مضيفا: "الناس كانت نازلة في 2011 وفاكرين أن اللي كان بيتعمل الطريق للديمقراطية، وهو كبري للإخوان".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن رئيس مصر بعد 2011 كان من المفترض أنه خيرت الشاطر، مضيفا: "لما منفعش خيرت الشاطر جابوا الاستبن"، لافتا إل أن الرئيس تحدث لأكثر من 100 مرة عن أهمية المحافظة على الدولة من الداخل.

وعن المصالحة مع الإخوان، عقب، "ولا هنصالح ياريس.. هنصالح دول"، مشيرا إلى أن الإخوان هم من كانوا يحركون العمليات الإرهابية في سيناء، منوها بأن الإخوان لم يكن لديهم رؤية، ولكن كانوا يريدون الحكم.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أن صدق المسلسل لم يصل للمصريين فقط بل لخارج مصر أيضا، حيث أن الوقائع التي تم عرضها لم يتم المبالغة في تناولها. 

وأشار "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، مساء الأحد، إلى أن فكرة المسلسل كانت أكثر من رائعة، ووصل للناس الفكرة جيدا، مؤكدا انه من حق الأجيال الجديدة ان ترى ماذا قدمت مصر، مضيفا: "من حق ابطالنا أن ننقل بطولتهم لكل بيت مصري.. ونقولهم متشكرين".

وأضاف أن المسلسل كان صورة رائعة لواقع عاشته مصر، منوها بأنه من قدم دور يتسم بالعدوانية لن تناول منه، بل هي وصلت الفكرة للناس، متابعا ضاحكا: "أنتم قدمتم صورة حقيقية ليهم.. أنا قلت هما جابوهم منين دول". 

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