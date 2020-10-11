اسكتلندا تعزز صدارة مجموعتها في دوري أمم أوروبا بفوز ثمين على سلوفاكيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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عزز المنتخب الاسكتلندي لكرة القدم انطلاقته الجيدة في النسخة الحالية من بطولة دوري أمم أوروبا بفوز ثمين 1 / صفر على نظيره السلوفاكي اليوم الأحد في المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني للبطولة .

 

في جلاسجو ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ليندون دايكس هدف المباراة الوحيد للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 54 ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب السلوفاكي عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير بالمجموعة.

 

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، تغلب المنتخب التشيكي على الكيان الصهيوني 2 / 1 ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بعد ثلاث مباريات .

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