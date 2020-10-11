الدنمارك تفوز على أيسلندا بثلاثية في دوري أمم أوروبا

حقق المنتخب الدنماركي لكرة القدم فوز كبير على نظيره الأيسلندي في بطولة دوري أمم أوروبا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.









وتغلب عليه 3 / صفر في عقر داره اليوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول للبطولة.









وحافظ المنتخب الأيسلندي على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 45 من الشوط الأول والتي شهدت هدف التقدم للضيوف عبر النيران الصديقة حيث سجله رونار سيجوريونسن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. ومع بداية الشوط الثاني، سجل كريستيان إيركسن الهدف الثاني للدنمارك قبل أن يؤكد زميله روبير سكوف فوز الفريق بالهدف الثالث في الدقيقة 61 .









وبهذا، حقق المنتخب الدنماركي انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وظل المنتخب الأيسلندي في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المجموعة.



