الدنمارك تفوز على أيسلندا بثلاثية في دوري أمم أوروبا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حقق المنتخب الدنماركي لكرة القدم فوز كبير على نظيره الأيسلندي في بطولة دوري أمم أوروبا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ.


وتغلب عليه 3 / صفر في عقر داره اليوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الأول للبطولة.


وحافظ المنتخب الأيسلندي على نتيجة التعادل السلبي حتى الدقيقة 45 من الشوط الأول والتي شهدت هدف التقدم للضيوف عبر النيران الصديقة حيث سجله رونار سيجوريونسن عن طريق الخطأ في مرمى فريقه. ومع بداية الشوط الثاني، سجل كريستيان إيركسن الهدف الثاني للدنمارك قبل أن يؤكد زميله روبير سكوف فوز الفريق بالهدف الثالث في الدقيقة 61 .


وبهذا، حقق المنتخب الدنماركي انتصاره الأول في النسخة الحالية من البطولة ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وظل المنتخب الأيسلندي في المركز الرابع الأخير بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي في المجموعة.

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

إنبي يحدد سعر بيع أسامة جلال إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ 43 دقيقة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

منذ ساعة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

11:33 م

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»