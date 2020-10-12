تعرض دنيا المصري لحادث سير.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الوجه الآخر "

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تعرض الآن الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر " علي قناة cbc دراما.



ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين.



وبدأت أحداث الحلقة بطلب ماجد المصري "يحيي" الزواج من ندي موسي "فرح" بعدما جمعتهما علاقة وأنجبت منه طفلاً يدعي "ياسين" ، وفرح هي شقيقة زوجته نسرين طافش والتي تجسد شخصية "ساره" ، ولكن يحيي لا يعلم أنهما أشقاء ولكل يعلم أنهم أصدقاء.



وعرضت هدي الأتربي "ملك" علي زوجها إسلام حافظ " شريف الساكت" مشاركته في مشروعه الجديد بعدما أخبرها بأنه قدم طلب للبنك لأخذ قرض لمساعدته في تمويل المشروع ولكن لم يتم الأمر ، واتفقا أن يتم الموضوع سراُ وأن لا تخبر أحد من أهلها علي مشاركته في المشروع.



وجمع مشهد بين محمد علي رزق "يوسف " ودنيا المصري "نهلة" وواجهته وأخبرته بأنها اكتشفت أنه يخدعها وطلب منها أن تنفصل عن زوجها عماد رشاد "عادل" ، وذلك بالإتفاق مع حنان سليمان "سناء" ، وكانت مصدومة من خداعه لها وعشمها بالزواج بعد طلاقها من عادل.



وبعد أن تركته تعرضت نهلة لحادث سير ونقلها يوسف إلي المستشفي وأخبره الطبيب بأنها أصيبت بإرتجاج في المخ .



وانتهت أحداث الحلقة بمحاولة اعتراف يحيي لزوجته ساره بأنه خانها مع فرح وذلك بعد شعوره بالذنب تجاهها، ولكن فرح جاءت إليهما لتترك طفلها ياسين في سارة وقطعت حديثهما ، وقال لها يحيي بأنه كان يكاد يهبر ساره بالحقيقة ولكنها منعته من فعل ذلك.