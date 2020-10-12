تعرض دنيا المصري لحادث سير.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة 26 من مسلسل "الوجه الآخر "

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تعرض الآن الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر " علي قناة cbc دراما.

ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة السادسة والعشرين.

وبدأت أحداث الحلقة بطلب ماجد المصري "يحيي" الزواج من ندي موسي "فرح" بعدما جمعتهما علاقة وأنجبت منه طفلاً يدعي "ياسين" ، وفرح هي شقيقة زوجته نسرين طافش والتي تجسد شخصية "ساره" ، ولكن يحيي لا يعلم أنهما أشقاء ولكل يعلم أنهم أصدقاء.

وعرضت هدي الأتربي "ملك" علي زوجها إسلام حافظ " شريف الساكت" مشاركته في مشروعه الجديد بعدما أخبرها بأنه قدم طلب للبنك لأخذ قرض لمساعدته في تمويل المشروع ولكن لم يتم الأمر ، واتفقا أن يتم الموضوع سراُ وأن لا تخبر أحد من أهلها علي مشاركته في المشروع.

وجمع مشهد بين محمد علي رزق "يوسف " ودنيا المصري "نهلة" وواجهته وأخبرته بأنها اكتشفت أنه يخدعها وطلب منها أن تنفصل عن زوجها عماد رشاد "عادل" ، وذلك بالإتفاق مع حنان سليمان "سناء" ، وكانت مصدومة من خداعه لها وعشمها بالزواج بعد طلاقها من عادل.

وبعد أن تركته تعرضت نهلة لحادث سير ونقلها يوسف إلي المستشفي وأخبره الطبيب بأنها أصيبت بإرتجاج في المخ .

وانتهت أحداث الحلقة بمحاولة اعتراف يحيي لزوجته ساره بأنه خانها مع فرح وذلك بعد شعوره بالذنب تجاهها، ولكن فرح جاءت إليهما لتترك طفلها ياسين في سارة وقطعت حديثهما ، وقال لها يحيي بأنه كان يكاد يهبر ساره بالحقيقة ولكنها منعته من فعل ذلك.

أخبار تهمك

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يهدد صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

منذ ساعة

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ضم بانون.. الأهلي يحسم صفقة أجنبية أخرى

منذ 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

فرمان نهائي.. الأهلي يستقر على رحيل نجمه

11:55 م

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

بيراميدز يقترب من خطف صفقة مدوية من أنياب الزمالك

11:33 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»