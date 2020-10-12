"انتحار جماعي"..البيئة تكشف أسباب نفوق 11 دولفين بالبحر الأحمر

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن ظاهرة جنوح الدلافين للشواطئ وموتها، هي ظاهرة عالمية وليس أمرا قاصرا على مصر، مشددًا على أن نفوق 11 دولفين على السواحل المصرية، تعد الواقعة الأولى من نوعها على السواحل المصرية، متابعا: "خلال العام الماضي انتحر أكثر من 650 دولفين على الشواطئ الأمريكية والكندية من ذات النوع الذي انتحر بمصر".

وأضاف "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن ظاهرة الانتحار الجماعي للدلافين تخضع للدراسة والبحث في مختلف بلدان العالم ورغم ذلك الأسباب غير معلومة.

ولفت "سالم"، إلى نفوق 11 دولفين في البحر الأحمر، تخضع الآن للدراسة، الآن وضعنا كافة الاحتمالات في الاعتبار مثل الأنشطة البشرية القائمة على الصيد غير القانوني أو أي أعمال صادرة من الاستخدامات البشرية بالإضافة إلى احتمالية وجود خطأ ماء صدر من هذا القطيع للدلافين أدت إلى وفاته.

وكشف عن أنه فور دراسة المنطقة التي وقع بها الحادث تبين أن المكان له طبيعة خاصة ومحاط بالشعاب المرجانية من كل جوانبه باستثناء فتحة ضيقة جدًا ومن المتوقع أن يكون دخلت هذه الدلافين إلى هذه المنطقة المغلقة خلال فترة المد،وتابع:"وللأسف نظرًا لطبيعة المنطقة وضحالة المياه أدى إلى نفوقهم".

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