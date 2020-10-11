أمريكا.. مخاوف من رفض بايدن لنتائج الانتخابات

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يخسر بها الانتخابات هي "الغش"، ما أثار مخاوف رفضه إمكانية هزيمته في السباق الرئاسي.





ودعا بايدن الناخبين خلال إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا أمس السبت إلى "التحقق من التصويت، لأن الطريقة الوحيدة التي قد نخسر بها هي الغش".





وأشار إلى ما وصفه بمحاولات ترامب التأثير على التصويت، بما في ذلك التشكيك في أمن الاقتراع عبر البريد ومحاولات التشجيع على ترهيب مراقبي الانتخابات الجمهوريين.





وقال للصحفيين قبل مغادرته الولاية إن تصريحاته "أخرجت قليلا عن سياقها"، وأضاف "سأقبل نتيجة هذه الانتخابات".



