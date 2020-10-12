دينا فؤاد: كنت أخجل من أداء شخصيتي الشيطانية في "الاختيار"

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن فرخها وسعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها ولأبطال مسلسل الاختيار اليوم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، متابعة: "فخورين بالتكريم والكلام المبهر الذي تحدث به الرئيس عن المسلسل والأبطال والأداء".

وأضاف "دينا فؤاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كانت تخجل من أداء شخصيتها الشيطانية بالمسلسل، والتي كانت تجسد خلالها زوجة الإرهابى هشام عشماوي. 

وتابعت: "الشخصيات الشيطانية أي حد يخجل أن يمثلها حتى في ولكن الرسالة تقتضى ذلك.. والحمد الله الرسالة وصلت للمشاهدين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا". 

واستكملت دينا فؤاد: "كنت أشعر بالخجل وأنا أقوم بتمثيل زوجة الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار"، مشيرة إلى تكريم الرئيس لها ولأبطال المسلسل منحهم طاقة إيجابية ورفع من روحهم المعنوية، مضيفة:"الرئيس أشاد من قلبه بأبطال مسلسل الاختيار".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال مسلسل الإختيار، مشيرا إلى أن صدق المسلسل لم يصل للمصريين فقط بل لخارج مصر أيضا، حيث أن الوقائع التي تم عرضها لم يتم المبالغة في تناولها. 

وأشار "السيسي"، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 لقوات المسلحة، مساء الأحد، إلى أن فكرة المسلسل كانت أكثر من رائعة، ووصل للناس الفكرة جيدا، مؤكدا انه من حق الأجيال الجديدة ان ترى ماذا قدمت مصر، مضيفا: "من حق ابطالنا أن ننقل بطولتهم لكل بيت مصري.. ونقولهم متشكرين".

وأضاف أن المسلسل كان صورة رائعة لواقع عاشته مصر، منوها بأنه من قدم دور يتسم بالعدوانية لن تناول منه، بل هى وصلت الفكرة للناس، متابعا ضاحكا: "أنتم قدمتم صورة حقيقية ليهم.. أنا قلت هما جابوهم منين دول". 

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