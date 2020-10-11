عبد الحفيظ: مواجهة بيراميدز كانت "بروفة" رائعة للوداد وهذه رسالة بيبو للاعبين

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالروح الذي ظهرت على لاعبي الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.


وقال عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على نتيجة المباراة كانت في إطار الاستعداد وهي "بروفة" رائعة لمباراة الوداد".


وأضاف :"شخصية اللاعبين وروحهم العالية كانت مهمة جدا، خاصة مع إصابة كهربا بجانب حالة الطرد لعمرو السولية".


وتابع :"أضعنا فرص محققة للتسجيل ومحاولات هامة للتسجيل، وعلى المستوى التنظيمي الأداء كان مميز للغاية.


وواصل :"نتعامل مع الظروف وننتظر موقف كهربا وهل من الممكن أن يلحق مواجهة الوداد أم لا، وسنتعامل مع الواقع بشخصيتنا وإن شاء الله نعود بنتيجة إيجابية".


وأشار :"الحمد لله على الأداء والروح واللاعبون يقدمون بشخصية النادي الأهلي، ليس من المهم أن تكون الأفضل في فترات ما، والروح هي الأهم وتميز النادي الأهلي، وأحيي اللاعبين على ذلك وهو ما كان واضحا في المباراة حتى النهاية".


وزاد :"ناشئين النادي الأهلي هم الكنز لأن اللاعبون يتعلمون فيها الشخصية وطبيعة النادي الأحمر".


وأشار :"نغلق صفحة مباراة اليوم ونتمنى أن يتم استخدام "الفار" مثلما يحدث مع النادي الأهلي".


وأكمل :"الجميع في النادي الأهلي مستعد لمباراة الوداد المغربي وعلى قلب رجل واحد، كما أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أجرى اتصالا بي بعد المباراة وأثنى على روح اللاعبين وعطائهم في الملعب".


واختتم حديثه :"سنسافر إلى المغرب بهدف واتجاه واحد وإن شاء الله نعود ومحققون لهدفنا".

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