إيطاليا تتعادل مع بولندا وتتصدر مجموعتها بدوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل السلبي موقعة منتخبي إيطاليا وبولندا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.









وانفرد المنتخب الإيطالي بصدارة المجموعة الأولى بدوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله سلبياً مع مضيفه البولندي، في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت أيضاً تعادل المنتخب الهولندي مع مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بذات النتيجة.









ولم يتمكن منتخبا إيطاليا وبولندا من استغلال الفرص التي لاحت لهما طوال اللقاء واكتفيا بالحصول على نقطة.

من مباراة فرنسا والبرتغال (أ ب) التعادل السلبي يهيمن على قمة فرنسا والبرتغال.









ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى 5 نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث



