مصطفى: تميم بايع الإخوان في الرابع عشر من عمره.. وقطر تكره مصر لسبب واحد (فيديو)

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قال نبيل مصطفى، الصحفي العائد من إعلام الخونة بـ قطر، إن قطر تحمل الكره والحقد للدولة المصرية لسبب واحد، وهو أن أسقطت الإخوان باعتبارها دولة إخوانية.



وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، أن تميم بايع الإخوان أمام القرضاوي منذ أن كان لديهم 14 عامًا.



وتابع: "فيه ناس من الشعب القطري مش لاقية لقمة العيش، وبياخدوا زكاة رمضان"، لافتًا إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية والتركية تغطي مساحة كبيرة من دويلة قطر.



واستكمل: "الإخوان متواجدين في قطر بشكل بشع، وقطر دولة إخوانية بكل مفاصلها ويحكمها الإخوان".





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسائل شديدة اللهجة، لدول الشر التي تقود المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصر، بهدف هدم أمنها واستقرارها، بتصدير قضاياها للرأى العام.



تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولات دول الشر بالعبث بشعب مصر، لهدم أمن واستقرار البلاد، قائلًا؛ إنه كانت هناك حروب ومواجهات تتم قبل ذلك لإسقاط الدولة وهزيمتها، وكانت هناك حروب مباشرة بشكل أو بآخر، لكن الآن يوجد أجيال جديدة من الحروب تتعامل مع قضايانا وتعيد تصديرها للرأي العام في مصر.







وتابع السيسي؛ هناك محاولات لناس عاوزين يخلوا الرأي العام أداة التدمير في الدولة في أعقاب 2011"، موضحًا قعدت مع كتير من الرجال السياسة والمثقفين واتكلمت معاهم على تحديات مصر، القضية مش قضية تغيير قد ما هي قضية فهم حقيقي".





وحذر السيسي، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم تستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.





وتابع؛ "أنتم دايمًا مستهدفين.. وبالمناسبة عاوزين ترتاحوا من اللى بيتعمل فيكم ده.. كل يوم.. اتصالحوا!.. أنا مقدرشى أتصالح.. مقدرش اتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي ويؤذى شعبي وولادى".



واستكمل الرئيس: "طيب مش بيقولوا الصلح خير طيب مبتصالحش ليه.. لو اختلف معايا اختلاف على أد الاختلاف أهلا وسهلا، لكن لو عايز تدمر وتخرب وتقتل أصالحك إزاي، أنا وشعب مصر هان عليك، الأطفال والسيدات والكبار هانوا عليك ومستعد تشردهم وتوديهم يقتلوا أو يبقوا لاجئين ومقولتش بلاش لأجل خاطر الناس في مصر، لو قولت كده هقول والله ضميرك ودينك وإنسانيتك موجودة لكن انت مبتعملش كده، لا عندك دين ولا ضمير ولا إنسانية".



وأردف الرئيس، بقوله:"هناك من يحاول استغلال الأوضاع داخل مصر بشكل سلبى، قائلا: "لا والله.. والله والله لأحاجى الكل يوم القيامة على اللى احنا بنعلمه لبلدنا".



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء".





وقدم التحية لقادة أكتوبر الذين حضروا الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، قائلا: " نرحب بقادة أكتوبر الفريق صفي والفريق زاهر ومصطفى وباقى القادة الآخرين.. شرفتونا ونورتونا".

