ديانا حداد : استعد لتريو غنائي عالمي مجنون

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‎كشفت الفنانة ديانا حداد في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج The insider بالعربي أنها تستعد لإطلاق تريو غنائي عالمي ستغني فيه باللهجة اللبنانية وأشارت الى أنها قامت بنفسها بتعديل كلماته التي كتبتها شاعرة سورية وذلك لتعطيه المزيد من الفرح



‎ديانا قالت أن مود التريو سيكون Hip hop وستصوره فيديو كليب بطريقة مجنونة ليتناسب مع جو المراهقين الذين يقضون معظم أوقاتهم على التيك توك واليوتيوب



‎وخلال اللقاء ردت ديانا على سؤال الإعلامي ايلي نخله حول سبب تأخر أغانيها لتحقيق ملايين المشاهدات بأيام قليلة ، قائلة " الأغنية مثل أي نجاح بدها تطلع سلم سلم للناس حتى يقدرو يستوعبوها وتوصل "



‎ورفضت أن تشكك بنجاحات زملائها النجوم الذين يحققون ملايين المشاهدات بلحظات ولكنها أشارت الى أنه من غير المعقول أن تحقق أي أغنية بين يوم وليلة 10 ملايين مشاهدة



‎ديانا التي طرحت مؤخراً أغنية " مش راح نختلف " قالت أن هذه الأغنية موجهة للنساء وعبرت عن فرحتها بالأصداء التي تلقتها من عدد منهن مشيرة الى أن المرأة يجب أن تكون قوية و أن لا تقبل أن تكون ضحية لأي شخص







https://www.instagram.com/tv/CGN6R-xjszp/?igshid=yncdrb5xdwnq