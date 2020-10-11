ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
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ومنحت جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أشرف حميدو جائزة الوسام الملكي الشرفي British Empire Medal، تقديرا لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة COVID-19 بمنطقة هالتون بإنجلترا.

ويعد أشرف حميدو، مدير موسسة A Better Tomorrow التي تتعامل مع المهاجريين زوي العرقيات المختلفة بمنطقة هالتون بإنجلترا، وكان قد حاز العام الماضي علي الجائزة الأولى good neighbor 2019 عن الفئة العمرية from 18-65years وذلك نتيجة دعمة ومساهماتة  ونشاطاتة المختلفة في مساعدة المهاجريين وايضا حصل علي متطوع العام 2019 عن مدينة ويدنس Widnes من الاتحاد الرياضي بمنطقة ليفربول لكرة القدم "،حيث حصل على الجائزة تتويجا لجهودة في مجال العمل الاجتماعي من عام 2015 وإلى الآن. 

وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات في أوروبا، أن هذا التكريم يعتبر تكريما لكل المصريين بالخارج الذين يأخذون على عاتقهم خدمة المجتمع الذى يعيشون فيه وإظهار الجالية المصرية بصورة مشرفة‏.
ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا
ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا
ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا
ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا

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