ملكة بريطانيا تكرم أحد أبناء الجالية المصرية لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين بإنجلترا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:48 م
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ومنحت جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، أشرف حميدو جائزة الوسام الملكي الشرفي British Empire Medal، تقديرا لجهوده في مساعدة ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء خلال فترة COVID-19 بمنطقة هالتون بإنجلترا.
ويعد أشرف حميدو، مدير موسسة A Better Tomorrow التي تتعامل مع المهاجريين زوي العرقيات المختلفة بمنطقة هالتون بإنجلترا، وكان قد حاز العام الماضي علي الجائزة الأولى good neighbor 2019 عن الفئة العمرية from 18-65years وذلك نتيجة دعمة ومساهماتة ونشاطاتة المختلفة في مساعدة المهاجريين وايضا حصل علي متطوع العام 2019 عن مدينة ويدنس Widnes من الاتحاد الرياضي بمنطقة ليفربول لكرة القدم "،حيث حصل على الجائزة تتويجا لجهودة في مجال العمل الاجتماعي من عام 2015 وإلى الآن.
وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات في أوروبا، أن هذا التكريم يعتبر تكريما لكل المصريين بالخارج الذين يأخذون على عاتقهم خدمة المجتمع الذى يعيشون فيه وإظهار الجالية المصرية بصورة مشرفة.