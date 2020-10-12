مجندة إسرائيلية تستعد لتجسيد حياة الملكة كليوباترا

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد شركة الانتاج باراماونت على اختيار الفنانة اليهودية والإسرائيلية، جال جادوت لتقوم بتجسيد شخصية كليوباترا.

الفيلم من إخراج باتي جنكينز، والفنانة جال جادوت خدمت في الجيش الإسرائيلي، وملكة جمال إسرائيل لعام 2004و قامت بتمثيل إسرائيل في مسابقة ملكة جمال الكون في 2004.

ومن المقرر عرض فيلمها الجديد في الفترة القادمة،وذلك عقب مرور 6 أشهر على العرض الأول.

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