الراحة ممنوعة في الأهلي بعد التعادل أمام بيراميدز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا الإثنين في التاسعة والنصف ‏صباحًا، دون الحصول على راحة، استعدادًا للوداد المغربي.

وكان الفريق الأحمر قد تعادل مساء اليوم مع بيراميدز سلبيًّا بدون أهداف وهو يلعب بعشرة لاعبين، بعد طرد عمرو السولية قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، ‏في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة ‏الدوري الممتاز.

وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عدم حصول الفريق على راحة ‏ومواصلة تدريباته غداً في إطار استعداداته لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.