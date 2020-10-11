التعادل السلبي يحسم قمة فرنسا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

حسم التعادل السلبي قمة فرنسا والبرتغال، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

واقتسم الفريقان نقاط المباراة ليرفع كل منهما رصيده إلى سبع نقاط ويستمر الصراع بينهما على صدارة المجموعة وإن تفوق المنتخب البرتغالي بفارق الأهداف فقط.

وفشل نجوم كل من الفريقين بقيادة كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وأوليفيه جيرو بالمنتخب الفرنسي وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس بالمنتخب البرتغال في هز الشباك على مدار الشوطين لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين أبطال العالم (فرنسا) والمنتخب البرتغالي حامل لقب البطولة وحامل لقب كأس الأمم الأوروبية.

وشهدت المباراة اليوم المواجهة الأولى بين الفريقين منذ لقائهما في نهائي كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا والتي شهدت فوز المنتخب البرتغالي 1 / صفر على نفس الملعب ليتوج بلقبه الأوروبي الأول.