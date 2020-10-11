محمد فاروق يغيب عن بيراميدز أمام المقاولون العرب

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يفقد نادي بيراميدز جهود الثنائي محمد فاروق صانع الألعاب وعبد الله بكري المدافع أمام طلائع الجيش في الكأس.


ويلتقي بيراميدز أمام نظيره طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت في إطار دور الثمانية لبطولة كأس مصر.


يذكر أن 

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيا دون أهداف أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

واهدر محمد مجدي افشة ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 45+6، حيث كان على موعد مع زيادة عدد أهدافه إلى 6 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، ولكنه توقف رصيده من الأهداف عند الهدف الخامس.

وحصل فاروق وبكري على بطاقة صفراء في مباراة الأهلي بالدوري وهي الثالثة للثنائي الذي سيغيب عن لقاء الكأس.

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