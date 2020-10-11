هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة الرس تُنفذ حملة "الصلاة نور"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
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 نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الرس اليوم، حملة "الصلاة نور" التي تهدف إلى التوعية بمكانة الصلاة وفضائلها وأثرها في حياة المسلم.

وقامت هيئة الرس بنشر لوحات توعوية بالطرق والمجمعات التجارية, بالإضافة إلى النشر بمواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي ذلك بإشراف مباشر من مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات على تنفيذ هذه الحملة.


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