موسيماني: خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي.. وخسارة الوداد للقب الدوري المغربي لا يمثل أهمية لنا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:40 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
Advertisements
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه خاض مباراة صعبة اليوم أمام نظيره بيراميدز في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة اليوم، والجميع لاحظ أن المنافس كان أشرس وأقوى من المنافسين في المباريات السابقة".


وتابع :"لعبنا بشكل منظم ولكن للأسف نحن مبحطون لعدم تسجيل أهداف في مباراة اليوم، ولكن كان هناك روح رائعة بين جميع اللاعبين".


وواصل :"السولية حصل على بطاقة حمراء في وقت مبكر ولكن الالتزام الخططي ساعدنا في المباراة، وحاولنا طوال المباراة خلق فرص لتسجيل الأهداف،".


وزاد :"الحضور الذهني والتزام اللاعبين في الملعب كان مهم للغاية وقاموا به بالفعل".


وعن إصابة كهربا :"خرج من الملعب محمولًا، أما عن بادجي كان خططيًا لأننا كنا نخوض اللقاء بعشرة لاعبين ونجحنا في استكمال المباراة كأننا نلعب 11 لاعب أمام 11 لاعب أخر".


وأشار :"الشوط الأول كان صعبًا للغايبة بعد إصابة كهربا وطرد لاعب، وفي الشوط الثاني اكتسبنا الثقة، واللاعبون تقدموا للأمام".


وأوضح :"بكل أسف أفشة أهدر ركلة جزاء وكنت أتمنى تسجيله هدفًا بعدما ارتطمت تصويبته بالقائم لكي يعود نفسيا، وتحدثت معه وشعرت بأنه محبط بعض ما، ولكن هناك ماردونا وبادجي وميسي ورونالدو يهدرون ركلات جزاء وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".


وحول خسارة الوداد بلقب الدوري المغربي قال :"لا يمثل ذلك أي أفضلية لنا، لو ذهبنا إلى المغرب بهذه الأمر، لدينا عمل نقوم ولا ننظر إلى أي أمور أخرى".


وزاد :"أهنيء صديقي مدرب الرجاء المغربي بالتتويج بلقب الدوري المغربي".


وأوضح :"نستفيد دروس كثيرة من كرة القدم ونقوم بتعليم اللاعبين، ونقوم بمنح اللاعبين الهدوء في الأوقات الصعبة والثقة أيضا".


وأشار :"منذ قدومي إلى هنا وأنا أخسر لاعبين في كل مباراة ولكن نستكمل مسيرتنا بدون أي شكوى".


واختتم حديثه :"أكملنا 65 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين بجانب خروج كهربا مصابا وأيضا غياب مروان محسن المصاب بدرجة حرارة عالية، بجانب لغياب الثنائي أيمن أشرف ومحمد الشناوي، هناك جانب إيجابي وهو عدم استقبال الفريق لأي هدف للمباراة الثالثة على التوالي، وإن شاء الله نسجل أهدافا في المباريات المقبلة".

أخبار تهمك

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

الآن

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موسيماني: خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي.. وخسارة الوداد للقب الدوري المغربي لا يمثل أهمية لنا

منذ نصف ساعة

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

10:25 م

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

09:32 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»