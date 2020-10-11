موسيماني: خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي.. وخسارة الوداد للقب الدوري المغربي لا يمثل أهمية لنا

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه خاض مباراة صعبة اليوم أمام نظيره بيراميدز في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.









وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة اليوم، والجميع لاحظ أن المنافس كان أشرس وأقوى من المنافسين في المباريات السابقة".









وتابع :"لعبنا بشكل منظم ولكن للأسف نحن مبحطون لعدم تسجيل أهداف في مباراة اليوم، ولكن كان هناك روح رائعة بين جميع اللاعبين".









وواصل :"السولية حصل على بطاقة حمراء في وقت مبكر ولكن الالتزام الخططي ساعدنا في المباراة، وحاولنا طوال المباراة خلق فرص لتسجيل الأهداف،".









وزاد :"الحضور الذهني والتزام اللاعبين في الملعب كان مهم للغاية وقاموا به بالفعل".









وعن إصابة كهربا :"خرج من الملعب محمولًا، أما عن بادجي كان خططيًا لأننا كنا نخوض اللقاء بعشرة لاعبين ونجحنا في استكمال المباراة كأننا نلعب 11 لاعب أمام 11 لاعب أخر".









وأشار :"الشوط الأول كان صعبًا للغايبة بعد إصابة كهربا وطرد لاعب، وفي الشوط الثاني اكتسبنا الثقة، واللاعبون تقدموا للأمام".









وأوضح :"بكل أسف أفشة أهدر ركلة جزاء وكنت أتمنى تسجيله هدفًا بعدما ارتطمت تصويبته بالقائم لكي يعود نفسيا، وتحدثت معه وشعرت بأنه محبط بعض ما، ولكن هناك ماردونا وبادجي وميسي ورونالدو يهدرون ركلات جزاء وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".









وحول خسارة الوداد بلقب الدوري المغربي قال :"لا يمثل ذلك أي أفضلية لنا، لو ذهبنا إلى المغرب بهذه الأمر، لدينا عمل نقوم ولا ننظر إلى أي أمور أخرى".









وزاد :"أهنيء صديقي مدرب الرجاء المغربي بالتتويج بلقب الدوري المغربي".









وأوضح :"نستفيد دروس كثيرة من كرة القدم ونقوم بتعليم اللاعبين، ونقوم بمنح اللاعبين الهدوء في الأوقات الصعبة والثقة أيضا".









وأشار :"منذ قدومي إلى هنا وأنا أخسر لاعبين في كل مباراة ولكن نستكمل مسيرتنا بدون أي شكوى".









واختتم حديثه :"أكملنا 65 دقيقة من المباراة بعشرة لاعبين بجانب خروج كهربا مصابا وأيضا غياب مروان محسن المصاب بدرجة حرارة عالية، بجانب لغياب الثنائي أيمن أشرف ومحمد الشناوي، هناك جانب إيجابي وهو عدم استقبال الفريق لأي هدف للمباراة الثالثة على التوالي، وإن شاء الله نسجل أهدافا في المباريات المقبلة".