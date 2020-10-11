شاهد.. تركي آل شيخ يستعيد بأحمد رأفت في تسليم سيارة هدية

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أهدى المستشار تركي آل شيخ سيارة لأحد الأشخاص الذي توقع نتيجة مباراة ناديه، وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب المستشار تركي آل شيخ على الصورة التي جمعته بأحد الأشخاص الذي أهداه سيارة قائلا: "مبروك..تستاهل".



يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، قد أعلن منذ أيام قليلة عن جائزة قيمة لمن يتوقع نتيجة مباراة فريقه ولوغرونيس، يوم السبت وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "توقع نتيجة مباراة ألميريا ولوغرونيس يوم السبت 10 أكتوبر وأربح معانا جائزة سيارة".



