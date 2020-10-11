شاهد.. تركي آل شيخ يستعيد بأحمد رأفت في تسليم سيارة هدية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أهدى المستشار تركي آل شيخ سيارة لأحد الأشخاص الذي توقع نتيجة مباراة ناديه، وأعلن عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب المستشار تركي آل شيخ على الصورة التي جمعته بأحد الأشخاص الذي أهداه سيارة قائلا: "مبروك..تستاهل".

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، قد أعلن منذ أيام قليلة عن جائزة قيمة لمن يتوقع نتيجة مباراة فريقه ولوغرونيس، يوم السبت وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "توقع نتيجة مباراة ألميريا ولوغرونيس يوم السبت 10 أكتوبر وأربح معانا جائزة سيارة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تركي ال شيخ الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

الآن

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 15 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"سيارة موديل 2019" جائزة مسابقة تركي آل شيخ الجديدة.. تعرف على التفاصيل

تركى آل شيخ يعلن عن جائزة جديدة لمن يتوقع نتيجة مباراة "الميريا ومالاجا"

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة وجائزة سيارة "بورش جيب ماكان" ٢٠١٩

الاتحاد العربي يكشف عن خليفة تركي آل الشيخ على الرئاسة

المستشار تركي آل الشيخ يعلن إسم الفائزة بجائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019 بعد إعادة السحب

للمرة الثانية.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة السحب على جائزة سيارة بورش جيب ماكان 2019

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

09:32 م

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

10:25 م

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

12:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»