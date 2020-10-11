تكريم حسني شتا عن "ليالينا" في 'همسة'

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم فتحي الحصري، رئيس مهرجان همسة الفنان حسني شتا وذلك عن تألقه في مسلسل "ليالينا" كأفضل فنان شاب وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بإحدي الفنادق الكبري بالهرم.


وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.

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