تكريم هاني سرحان كأفضل مؤلف في دراما رمضان عن "الفتوة"

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كرم فتحي الحصري، رئيس مهرجان همسة المؤلف هاني سرحان كأفضل مؤلف وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بإحدي الفنادق الكبري بالهرم.





وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.





"الفتوة" تم عرضه في السباق الرمضاني ٢٠٢٠، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر و أحمد خليل، وعدد كبير من النجوم وإخراج حسين المنباوي.

