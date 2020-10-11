الكويت تصدر 65 تدبيراً احترازياً للشركات المخالفة في سبتمبر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 65 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة في شهر سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن التدابير الاحترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 تضمنت توجيه إنذارات كتابية لعدد من الشركات منها 30 شركة عقارية و10 للمجوهرات و3 تابعة لشركات التأمين.

وأكدت الوزارة أن الإدارة ألزمت 10 شركات خاصة بالعقار والصرافة والمجوهرات والتأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات فضلاً عن إيقافها 9 شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

وذكرت "التجارة" أن إدارة مكافحة غسل الأموال قامت باستكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصاً خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي فضلاً عن تدقيقها المكتبي والميداني لعدد من الشركات للتحقق من التزامها بالقوانين.

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