تكريم حنان مطاوع في مهرجان 'همسة'

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كرم فتحي الحصري، رئيس مهرجان همسة الفنانة حنان مطاوع وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بإحدي الفنادق الكبري بالهرم.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع بحصولها علي جائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.


وحضر حتي الآن حنان مطاوع ومدحت صالح وأحمد زاهر وليلي احمد زاهر وحسني شتا وعدد آخر وكبير من الفنانين.


وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.

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