ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيا دون أهداف أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري المصري الممتاز، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.


واهدر محمد مجدي افشة ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة 45+6، حيث كان على موعد مع زيادة عدد أهدافه إلى 6 أهداف خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، ولكنه توقف رصيده من الأهداف عند الهدف الخامس.


جدير بالذكر أن الأهلي كان حسم لقب الدوري المصري الممتاز، قبل نهاية الموسم الحالي بـ7 جولات.


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- عبدالله السعيد "بيراميدز" برصيد 17 هدف
2- محمد شريف "إنبي" برصيد 12 هدف
3- والتر بواليا "الجونة" برصيد 12 هدف
4- سيف الدين الجزيري "المقاولون العرب" برصيد 11 هدف
5- محمود علاء "الزمالك" برصيد 10 هدف
6- مصطفى محمد "الزمالك" برصيد 9 أهداف
7- جون أنطوي "بيراميدز" برصيد 9 أهداف
8- حسام حسن "سموحة" برصيد 9 أهداف
9- وليد سليمان "الأهلي" برصيد  8 أهداف

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