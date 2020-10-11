تكريم أحمد زاهر عن "البرنس" في مهرجان "همسة"

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كرم فتحي الحصري، رئيس مهرجان "همسة" النجم احمد زاهر، عن مسلسل 'البرنس' وشهد المكان تصفيق حاد من الحاضرين و قاموا بالنداء با اسم فتحي وتم تكريمه كأفضل ممثل.





وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي احتفالا بمرور خمسين سنة علي فرقته المسرحية.