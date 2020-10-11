البنك الزراعي: نستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة الفترة القادمة (فيديو)

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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على استقطاب 3 آلاف موظف جديد للبنك الزراعي لدعم قطاع الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن قاعدة عملاء البنك المدخرين تتجاوز 3.5 مليون عميل، منوهًا بأن عدد عملاء الاقتراض الزراعى يصل إلى 650 ألف عميل.



وأضاف "فاروق" خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "نستهدف توسيع قاعدة المستفدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على الاستفادة من الوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعى إلى 1.5 مليون عميل.



وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري إلى أن عدد العملاء المقترضين من البنك يقدر بنحو 678 ألف عميل، لافتًا إلى أن ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي يصل إلى 65 شركة، منوهًا بأن البنك يستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة.



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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي يهتم بالبنك الزراعي لعدة أسباب؛ أهمها انتشار البنك في جموع محافظات مصر وخاصة فى القرى، إلى جانب وجود 17 ألف موظف بالبنك يتعاملون على مستوى الوجه القبلي والبحري في كافة أنحاء ربوع الدولة المصرية.



وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأسباب تعتبر مهمة للشمول المالي؛ بالإضافة إلى جذب عدد كبير جدًا من العملاء الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي والاستطاعة للدخول الجهاز المصرفي.



وتابع: "البنك الزراعي يمس قطاعًا من أكبر القطاعات في الدولة وهو القطاع الزراعي والقائم على المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية وخاصة من خلال القرى والريف"، مشددًا على أن انتشار فروع البنك الزراعي وراء اهتمام البنك المركزي المصري بتطور البنك.



وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي له دور حيوي ورئيسي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك المركزي بالبنك الزراعي كونه من أكبر البنوك على مستوى مصر وخاصة في التنمية الريفية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني.



وأضاف "فاروق"، أن البنك المركزي المصري قدم وديعة مساندة للبنك الزراعي بقيمة 20 مليار دولار على مدار الثلاث أعوام السابقة؛ لكي يتم تطوير البنية التحتية للبنك، مشيرًا إلى أنه يتم ربط أفرع البنك الزراعى فى المحافظات والقرى ببعضها البعض إلكترونيًا لمواكبة التطور التكولوجي.



وتابع: "قطاع التكنولوجيا مهم للغاية لكافة البنوك في مصر وخاصة في الاستثمار"، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي يستثمر في التكنولوجيا، لافتًا إلى أن استخدام حصيلة دعم البنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية لجميع فروع البنك.



