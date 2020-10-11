كرواتيا تهزم السويد وتحقق فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:25 م
بوابة الفجر
وكالات
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استعاد المنتخب الكرواتي لكرة القدم بعضاً من اتزانه في بطولة دوري أمم أوروبا وانتزع فوزا غاليا 2 - 1 على نظيره السويدي يوم الأحد في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الأول في البطولة.

 

وأنهى المنتخب الكرواتي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 32، وفي الشوط الثاني سجل ماركوس بيرغ هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 66 قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي المباراة لصالحه بهدف سجله أندري كراماريتش في الدقيقة 84 .

 

وحصد المنتخب الكرواتي أول ثلاث نقاط له في المجموعة لينفرد بالمركز الثالث فيما ظل المنتخب السويدي بلا رصيد من النقاط في المركز الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

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