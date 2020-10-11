البنك الزراعي: تطوير 650 فرعًا على مستوى الجمهورية خلال عام ونصف (فيديو)

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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن تطوير البنك الزراعي يساعد على تلبية احتياجات العملاء وتوفير منتجات مصرفية حديثة، مشيرًا إلى أنه خلال عام ونصف سيتم تطوير 650 فرعًا من فروع البنك الزراعى على مستوى الجمهورية، منوهًا بأنه تم إسناد 250 فرعًا كمرحلة أولى منذ شهر يناير الماضي وتم إنجاز وتطوير 120 فرعًا وسيتم استلامهم خلال الأيام المقبلة.



وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إسناد 400 فرع من فروع البنك إلى جهتين آخرين لتطويرهم، مشيرًا إلى أن اختيار البنك تقسيم تطوير فروع البنك على ثلاث جهات مختلفة وذلك كي يتم تحديث الفروع بشكل مميز وعلى أحدث تقنيات وفي مظهر موحد وعام لأفرع البنك المنتشرة فى ربوع مصر.



وتابع: "توحيد شكل البنك الزراعى بشكل عام فى جميع فروعه بالدولة كعلامة مميزة للبنك لجميع العملاء المتعاملين معه من حيث اللوجو الخاص به واللون والشكل الخارجي المميز للبنك"، موضحًا أنه بجانب تطوير الفروع يتم تأهيل 450 فرعًا للبنك وذلك لتحديث جميع فروع البنك على مستوع الدولة المصرية.



قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي يهتم بالبنك الزراعي لعدة أسباب؛ أهمها انتشار البنك في جموع محافظات مصر وخاصة فى القرى، إلى جانب وجود 17 ألف موظف بالبنك يتعاملون على مستوى الوجه القبلي والبحري في كافة أنحاء ربوع الدولة المصرية.



وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأسباب تعتبر مهمة للشمول المالي؛ بالإضافة إلى جذب عدد كبير جدًا من العملاء الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي والاستطاعة للدخول الجهاز المصرفي.



وتابع: "البنك الزراعي يمس قطاعًا من أكبر القطاعات في الدولة وهو القطاع الزراعي والقائم على المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية وخاصة من خلال القرى والريف"، مشددًا على أن انتشار فروع البنك الزراعي وراء اهتمام البنك المركزي المصري بتطور البنك.



وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي له دور حيوي ورئيسي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك المركزي بالبنك الزراعي كونه من أكبر البنوك على مستوى مصر وخاصة في التنمية الريفية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني.



وأضاف "فاروق"، أن البنك المركزي المصري قدم وديعة مساندة للبنك الزراعي بقيمة 20 مليار دولار على مدار الثلاث أعوام السابقة؛ لكي يتم تطوير البنية التحتية للبنك، مشيرًا إلى أنه يتم ربط أفرع البنك الزراعى فى المحافظات والقرى ببعضها البعض إلكترونيًا لمواكبة التطور التكولوجي.



وتابع: "قطاع التكنولوجيا مهم للغاية لكافة البنوك في مصر وخاصة في الاستثمار"، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي يستثمر في التكنولوجيا، لافتًا إلى أن استخدام حصيلة دعم البنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية لجميع فروع البنك.

