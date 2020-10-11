وائل الإبراشي: "السيسي" فاجئ المصريين بسعي الأعداء للتصالح مع مصر

Advertisements

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الندوة التثقفية للقوات المسلحة في غاية الأهمية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فاجئ الجميع عندما قال إنه لا يمكن التصالح مع من يريد هدم الدولة، وتابع:" الرئيس فاجئ المصريين وربما كان هناك ضغوط على مصر للتصالح مع من يريدون هدم الدولة".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن يوجد قوى عدة تريد تدمير مصر وهل الصلح يتعلق بالإخوان أو قطر أو تركيا ؟المهم أن مصر لا تقبل صفقات من هذا النوع وتتصالح مع من يخاصم الأوطان ولا علاقة له بالوطن والدولة والسيادة ويعادى الجيش الذى هو عماد أي دولة، من أجل تأسيس دولة ميليشيات



وأكد "الإبراشى"، أنه بعدما فشل أعداء الوطن في تدمير الدولة المصرية يسعون الآن إلى الصلح، وتابع:" لا يمكن أن يكون هناك تصالح على حساب المصريين ومبادئ الدولة المصرية ".



وعلقت الاعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس السيسي، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها 32 فيما يخص التصالح مع الاخوان، قائلة: "ربما كان التوضيح الأوضح والأقوى والأكثر مباشرة حول فكرة التصالح مع جماعة الاخوان الارهابية وهي رسالة واضحة للعالم أجمع ولهؤلاء الذين إختاروا أن يكونوا في الخندق الاخر".



وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "تصريحات الرئيس اليوم شديد الاهمية، ويجب أن تسمع وعلينا أن نفهم ماذا يعني الرئيس عندما يتحدث عن فكرة الدولة الذي يهتم به الرئيس دومًا بإعتباره ركيزة الاستقرار ؟ هذا هو التصريح الاكثر وضوحًا من الرئيس عن فكرة المصالحة وبشكل مباشر وبشكل باتر، وقاطع منذ ان تولى الحكم قبل ست سنوات ".