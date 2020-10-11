البنك الزراعي: استثمرنا 20 مليون دولار في تطوير الأنظمة التكنولوجية (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن مشروعات التطوير للبنك الزراعي وتغيير الشكل الخارجي للبنك من العوامل الأساسية لبناء البنية التحتية للبنك في القرى والمحافظات، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من عمليات تطوير البنك.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك دورات تدريبية يتم تقديمها للعاملين بالبنك الزراعي لمعرفة المنتجات المصرفية بأسلوب مبسط وسلس كجزء من أشكال التطوير التي يتبعها البنك الزراعي، مشيرًا إلى أن هناك 20 مليون دولار استثمارات البنك الزراعى في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية، منوهًا بأن هناك 10 ملايين دولار استثمارات في مركز المعلومات الخاص بالبنك.

وتابع: "أعمال التطوير والاستثمار فى التكنولوجيا سينعكس على المزارع والمواطن العادى خارج الجهاز المصرفي فى صورة منتجات مخفضة بأسعار تنافسية وفائدة بسيطة تستطيع إفادة المزارع وتكون نافعة له وللمنتج الخاص به وللاقتصاد المصري بشكل عام.


وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك المركزي يهتم بالبنك الزراعي لعدة أسباب؛ أهمها انتشار البنك في جموع محافظات مصر وخاصة فى القرى، إلى جانب وجود 17 ألف موظف بالبنك يتعاملون على مستوى الوجه القبلي والبحري في كافة أنحاء ربوع الدولة المصرية.

وأضاف "فاروق"، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، في برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الأسباب تعتبر مهمة للشمول المالي؛ بالإضافة إلى جذب عدد كبير جدًا من العملاء الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي والاستطاعة للدخول الجهاز المصرفي.

وتابع: "البنك الزراعي يمس قطاعًا من أكبر القطاعات في الدولة وهو القطاع الزراعي والقائم على المنتجات الزراعية والصناعات الزراعية وخاصة من خلال القرى والريف"، مشددًا على أن انتشار فروع البنك الزراعي وراء اهتمام البنك المركزي المصري بتطور البنك.

وقال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي له دور حيوي ورئيسي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن اهتمام البنك المركزي بالبنك الزراعي كونه من أكبر البنوك على مستوى مصر وخاصة في التنمية الريفية والتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والصناعات القائمة على الإنتاج الحيواني.



وأضاف "فاروق"، أن البنك المركزي المصري قدم وديعة مساندة للبنك الزراعي بقيمة 20 مليار دولار على مدار الثلاث أعوام السابقة؛ لكي يتم تطوير البنية التحتية للبنك، مشيرًا إلى أنه يتم ربط أفرع البنك الزراعى فى المحافظات والقرى ببعضها البعض إلكترونيًا لمواكبة التطور التكولوجي.

وتابع: "قطاع التكنولوجيا مهم للغاية لكافة البنوك في مصر وخاصة في الاستثمار"، مشيرًا إلى أن البنك الزراعي يستثمر في التكنولوجيا، لافتًا إلى أن استخدام حصيلة دعم البنك المركزي في تطوير البنية التكنولوجية لجميع فروع البنك.

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