خبير: حروب الجيل الخامس هي احتلال للعقول وخط المواجهة هو وعي المواطن

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علق المهندس حسام صالح، خبير تكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي، على حديث الرئيس اليوم حول تهديدات حروب الجيل الرابع على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في نسختها 32، قائلًا: "حروب الجيل الرابع موجود ة بالفعل لكنها تختلف عن الاجيال السابقة "، لافتَا إلى أن حروب الجيل الاول والثاني والثالث كانت عبارة عن حروب جيوش وليست حروب سياسية.الاحد، قائلًا: "الخلط بين حروب الجيوش والسياسة نتج عنهما ما يسمى بحروب "الجيل الرابع " فالجيل الاول من هذه الحروب.



وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"مساء،عكس التصارع بين الدول، ثم اعقبه الثاني الذي كان عبارة عن حرب عصابات، ثم الثالث كان عبارة عن حروب استباقية مثل غزو العراق في عام 2003".



وتابع: "الجيل الرابع أفرزه تقدم الميديا ودخول عالم الديجتال، بالإضافة لدخول منظمات المجتمع المدني ودورها وفوق كل ذلك دخول القوى الكبرى التي تضم العمليات الاستخباراتية في العالم كله، حيث أصبحت كل هذه العناصر قوية وظهر هذا المصطلح بوضوح مع أحداث 11 سبتمبر، حيث كان الحديث عن إمكانية الاستعانة بشيء من الممكن أن يفشل دولة".



وأكمل قائلًا: "الجيل الرابع بوجه عام هو صراع بين ما هو دولة وما ليس دولة وهي حروب تتسم بطول الامد وتشمل صنوف مختلفة مثل الارهاب والتخريب والغزو الثقافي والدعم المادي وشبكات الاتصالات وهو صراع غير متكافيء وبالتالي صعوبته فغن الصدام بين دولة منظمة لها قواعدها ورواسخها أمام جهة غير منظمة تعمل على خلق التناقض بين الدولة والمجتمع على سبيل المثال تناول رسالة من الدولة والعمل على بثها للجمهور عبر خلق التناقض لزعزعة الاستقرار المجتمع وخلق حالة من عدم الثقة بين الدولة والشعب".



وإستطرد قائلًا " حروب الجيل الخامس وتحدث عنها الرئيس في خطابات سابقة هي عبارة عن حروب عبر إحتلال العقول فالاحتلال لم يعد إحتلال للارض بل إحتلال عقول البشر من أجل إسقاط الدول من الداخل وليس عبر العدو الخارجي عبر كسر الدولة داخليا وتفتيتها وتقسيمها لمجموعات تحارب نفسها حتى تقضي على نفسها وعندما تقضي على نفسها فإنها تقضي على الدولة داخليًا".



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى كلمة مهمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32تحت عنوان، "أكتوبر ٧٣.. رمز البقاء والنماء"، التي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور ٤٧ عامًا على انتصارات أكتوبر بحضور قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

