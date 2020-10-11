وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة تفقدية لمستشفى شبين القناطر المركزي، وأثناء جولته وفي أحد أقسام العزل بالمستشفى وعند الاستماع إلى المرضى للاطمئنان عليهم، وجد أن إحدى السيدات تعاني من تورم مؤلم، وبالفحص تبين أنه التهاب جريبي عميق ويحتاج إلى التدخل الجراحي الفورى.

ووجه "الطباخ" بإعداد غرفة العمليات، مصرا على إجراء الجراحة بنفسه للمريضة التي تعاني من فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، وتجاوز عمرها السبعين عاما، وبعد استعداده بجميع الواقيات الشخصية والإجراءات الاحترازية أجرى الجراحة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان في بيان لها، أنه أسفرت الجراحة العاجلة عن نصف لتر من السائل الصديدي الناتج عن الالتهاب البكتيرى، ووضع الطباخ الفتيل اللازم في الجرح على أن يستكمل الغيار يوميا بالمستشفى.
وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا
وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا
وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا
وكيل صحة القليوبية يجري جراحة عاجلة لمسنة مصابة بكورونا

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