ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:06 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
حسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون "قبل الأخيرة" من الدوري المصري الممتاز.


وحصل لاعبو الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الأول ولكن اهدرها محمد مجدي افشه، في الدقيقة 45+6.
الأهلي كان توج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، قبل نهايته بـ7 جولات.


وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة، حيث ارتفع رصيد الأهلي إلى 86 نقطة، في المركز الأول، بينما بقي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.


وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي برصيد برصيد 86 نقطة
2- الزمالك برصيد 65 نقطة
3- بيراميدز برصيد 64 نقطة
4- المقاولون العرب برصيد 53 نقطة
5- سموحة برصيد 47 نقطة
6- إنبي برصيد 45 نقطة
7-مصر المقاصة برصيد 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري برصيد 39 نقطة
9- المصري برصيد 39 نقطة
10- طلائع الجيش برصيد 38 نقطة
11- الإسماعيلي برصيد 38 نقطة
12- أسوان برصيد 37 نقطة
13- الانتاج الحربي برصيد 37 نقطة
14- وادى دجلة برصيد 35 نقطة
15- الجونة برصيد 34 نقطة
16- حرس الحدود برصيد 30 نقطة
17- نادي مصر برصيد 21 نقطة
18- طنطا برصيد 19 نقطة

أخبار تهمك

بسبب الأهلي.. خلاف قوي بين أحمد فتحي وبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

منذ 40 دقيقة

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

دعوى مستعجلة لإزالة يفط مرتضى منصور من داخل نادي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عمرو السولية يتعرض للطرد في مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

تفاصيل إصابة كهربا أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 35 دقيقة

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة

"لا مصالحة مع من أراد هدم مصر".. رسائل نارية لـ السيسي لدول الشر

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يومين

"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ يومين

أداء متباين لسعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

الآن

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:32 م

عاجل.. الزمالك يكشف حقيقة إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا

خطوة إثيوبية.. أحدث 3 تحركات بشأن سد النهضة

11:53 ص

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الأهلي

10:25 م

المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

09:32 م

كهربا يتوجه إلى إحدى المستشفيات لإجراء أشعة بعد الإصابة

10:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 15 | الضوء الشارد.. الحب والمستحيل فى «صعيد مصر»