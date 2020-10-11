ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

حسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز، بالتعادل السلبي دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون "قبل الأخيرة" من الدوري المصري الممتاز.









وحصل لاعبو الأهلي على ركلة جزاء في الشوط الأول ولكن اهدرها محمد مجدي افشه، في الدقيقة 45+6.

الأهلي كان توج بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020، قبل نهايته بـ7 جولات.









وبهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة، حيث ارتفع رصيد الأهلي إلى 86 نقطة، في المركز الأول، بينما بقي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.









وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:





1- الأهلي برصيد برصيد 86 نقطة

2- الزمالك برصيد 65 نقطة

3- بيراميدز برصيد 64 نقطة

4- المقاولون العرب برصيد 53 نقطة

5- سموحة برصيد 47 نقطة

6- إنبي برصيد 45 نقطة

7-مصر المقاصة برصيد 40 نقطة

8- الاتحاد السكندري برصيد 39 نقطة

9- المصري برصيد 39 نقطة

10- طلائع الجيش برصيد 38 نقطة

11- الإسماعيلي برصيد 38 نقطة

12- أسوان برصيد 37 نقطة

13- الانتاج الحربي برصيد 37 نقطة

14- وادى دجلة برصيد 35 نقطة

15- الجونة برصيد 34 نقطة

16- حرس الحدود برصيد 30 نقطة

17- نادي مصر برصيد 21 نقطة

18- طنطا برصيد 19 نقطة