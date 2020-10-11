بعد مرور 75 دقيقة.. القائم الأيمن يحرم الأهلي من هدف الأول أمام بيراميدز

يسيطر التعادل السلبي بدون أهداف حتى الآن على مواجهة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.









وشهدت الدقائق الماضية سيطرة من جانب لاعبي فريق بيراميدز حيث أهدر لاعبوه أكثر من هجمة خطيرة على مرمى الفريق الأحمر لكن دون ترجمتها إلى أهداف.









في المقابل اعتمد الفريق الأحمر على انطلاقات أليو ديانج من وسط الملعب أملا في اختراق دفاعات بيراميدز ، وسدد محمد مجدي "أفشة" تصويبة رائعة لكن القائم الأيمن لمهدي سليمان حارس الفريق السماوي وقف أمام تسديدة "أفشة" وحرمه من إحراز الهدف الأول.