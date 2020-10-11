رسميًا.. نجم برشلونة يحصل على جائزة أفضل لاعب بالليجا في سبتمبر

حصل أنسو فاتي موهبة برشلونة الشابة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني "الليجا"، خلال شهر سبتمبر الماضي.









سجل فاتي 17 عاماً الشهر الماضي ثلاثة أهداف في أول مباراتين لبرشلونة في "الليغا"، بواقع ثنائية في مرمى فياريال، بالمباراة التي انتهت بفوز الفريق الكاتالوني 4-0، فيما افتتح التهديف في انتصار فريقه على سيلتا فيغو بثلاثية بيضاء.









ونزل فاتي أساسياً في المباراتين، ولعب إجمالي 142 دقيقة، وبات يشكل دوراً محورياً في هجوم برشلونة.









ولم يتمكن فاتي من هز الشباك في أول مباراة لفريقه بأكتوبر الجاري أمام إشبيلية، والتي انتهت بالتعادل 1-1.