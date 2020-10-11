أحمد زاهر وابنته ليلي يخطفان الأنظار في تكريم "همسة"

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تواجد النجم احمد زاهر، وابنته ليلي احمد زاهر حاليا بمهرجان "همسة" وذلك حيث سيتم تكريم احمد زاهر كأفضل ممثل عن تألقه في مسلسل "البرنس" وسيتم تكريم ليلي احمد زاهر عن مسلسل "الفتوة".



وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي احتفالا بمرور خمسين سنة علي فرقته المسرحية.