الأهلي يفحص أليو بادجي بعد إصابته في "الأنكل"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:42 م
أليو بادجي
أليو بادجي
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قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضوع السنغالي أليو بادجي، لاعب الفريق، لفحص طبي، بعد أن اشتكى من كدمة في الأنكل خلال مباراة بيراميدز.


وكان اللاعب قد تعرض لكدمة في الأنكل خلال مشاركته في مباراة بيراميدز على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.


ويسعى الجهاز الطبي لتحديد درجة الإصابة وبرنامج العلاج الطبيعي، لتجهيزه لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدرب الجنوب إفريقي بإخراج المهاجم السنغالي جاء بسبب شكواه من الإصابة في الأنكل والتي كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره إنبي الماضية ليحل زميله أحمد الشيخ بديلا له.


وفضل موسيماني إخراج اللاعب من المباراة بين الشوطين بعدما دفع به في الدقيقة 11 بديلا لزميله المصاب محمود عبد المنعم "كهربا".

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