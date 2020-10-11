الشؤون الإسلامية بجازان تنظم "مبادرة أسرتي أماني"

ينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة اليوم, "مبادرة أسرتي أماني".





وتأتي المحاضرة الأولى بعنوان "مسؤولية الوالدين في تربية الأسرة على الاستقامة، والمحاضرة الثانية بعنوان "الإصلاح الأسري فضله ووسائله" وجميعها تُنفذ عبر رابط البث المباشر, كما تستكمل غداً وبعد غد بمحاضرتين في اليوم تتناول موضوعات تهتم بشؤون الأسرة.





وأكّد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي, أهمية البرنامج, موضحاً أنّه مهما تعددت تطبيقات التواصل الاجتماعي وقنوات البث الفضائي ومهما بلغت من تأثير على سلوكيات أبنائنا يظل للأسرة دورها البارز, حيث تُعد الأسرة هي الأساس في كيان المجتمع وهي مصدر للتربية والأخلاق الحسنة.





وثمّن توجيهات وحرص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه، لما فيه مصلحة الأسرة والمحافظة على كيانها ودورها في المجتمع.





وأعرب عن شكره للمتابعة المستمرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعاته وتوجيهاته في كل ما يهتم بالجانب الأسري.



