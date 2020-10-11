المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن المحكمة الدولية "كاس"، أصدرت قرار بشأن عقوبة مغلظة على نادي الزمالك، قدرها مليون يورو، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بسبب صفقة انتقال اللاعب.

 

وتابعت التقارير، أن قرار العقوبة جاء بسبب عدم دفع الزمالك مبلغ 350 ألف يورو، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي.

 

ومن المنتظر أن يتم إعلان العقوبة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن مليون يورو بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من الزمالك، و3% فائدة على كل يوم تأخير عن سداد الغرامة الموقعة.

 

وأكدت التقارير، أن الزمالك يحق له الاستئناف على العقوبة فور خروجها مباشرة.

 

وفي حال تطبيق هذا القرار، سيواجه الزمالك صعوبة في الحصول على المركز الثاني، والذي يتنافس فيه مع نادي بيراميدز، وذلك بعد خصم 3 نقاط أيضًا من الزمالك بسبب عدم ذهابه لمباراة الأهلي في بطولة الدوري.

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