المصائب تنهال على الزمالك.. الفارس الأبيض مهدد بفقدان 6 نقاط
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:32 م
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية،
أن المحكمة الدولية "كاس"، أصدرت قرار بشأن عقوبة مغلظة على نادي الزمالك،
قدرها مليون يورو، لصالح نادي ماريتيمو البرتغالي، بسبب صفقة انتقال اللاعب.
وتابعت التقارير،
أن قرار العقوبة جاء بسبب عدم دفع الزمالك مبلغ 350 ألف يورو، لصالح نادي ماريتيمو
البرتغالي.
ومن المنتظر أن
يتم إعلان العقوبة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن مليون يورو
بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من الزمالك، و3% فائدة على كل يوم تأخير عن سداد الغرامة
الموقعة.
وأكدت التقارير،
أن الزمالك يحق له الاستئناف على العقوبة فور خروجها مباشرة.
وفي حال تطبيق
هذا القرار، سيواجه الزمالك صعوبة في الحصول على المركز الثاني، والذي يتنافس فيه مع
نادي بيراميدز، وذلك بعد خصم 3 نقاط أيضًا من الزمالك بسبب عدم ذهابه لمباراة الأهلي
في بطولة الدوري.