حنان مطاوع تخطف الأنظار في مهرجان "همسة"

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خطفت الفنانة حنان مطاوع، الأنظار وذلك خلال حضورها في مهرجان "همسة " حيث تألقت با استايلست مريم الخولي، وميك اب سامح حنفي وشعر مصطفي دهب .



وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة حنان مطاوع بحصولها علي جائزة أفضل ممثلة دراما عن أعمالها الدرامية لسنة ٢٠٢٠، ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة وجاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.



وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.