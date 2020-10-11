بعد مرور 60 دقيقة.. القائم ينقذ الأهلي من هدف محقق أمام بيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال التعادل السلبي يسيطر على أحداث لقاء الأهلي أمام ضيفه بيراميدز والمقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.


وأجرى الجنوب إفريقي موسيماني المدير الفني للأهلي تغييرًا بين شوطي المباراة حيث دفع بأحمد الشيخ بدلا من أليو بادجي، في المقابل قام تشاتيتش مدرب بيراميدز بإشراك إبراهيم حسن بدلا من إبراهيم عادل.

 

وشهدت الدقائق الـ15 من الشوط الثاني سيطرة فريق بيراميدز على مجريات اللقاء وأنقذ القائم الأيسر لعلي لطفي مرمى الأهلي من هدف محقق بعد تصويبة قوية من إبراهيم حسين في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

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