سبب خروج بادجي من مباراة الأهلي وبيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إخراج السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر من مواجهة فريقه أمام بيراميدز.


قرار المدرب الجنوب إفريقي بإخراج المهاجم السنغالي جاء بسبب شكواه من الإصابة في الأنكل والتي كان قد تعرض لها قبل مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره إنبي الماضية ليحل زميله أحمد الشيخ بديلا له.


وفضل موسيماني إخراج اللاعب من المباراة بين الشوطين بعدما دفع به في الدقيقة 11 بديلا لزميله المصاب محمود عبد المنعم "كهربا".


ويتعادل الأهلي سلبيا أمام نظيره بيراميدز في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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