المنيا يستقبل شبان قنا في ختام دوري القسم الثاني

ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 43 نقطة

2- الألومنيوم 42 نقطة

3- بني سويف 41 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- البترول 32 نقطة

6- المنيا 29 نقطة

7- سوهاج 27 نقطة

8- التليفونات 27 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 21 نقطة

11- طهطا 13 نقطة

12- ديروط 12 نقطة

يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا نظيره فريق شبان قنا ، في المباراه التي سيشهدها ملعب ستاد جامعه المنيا ، في الثالثة من عصر الإثنين، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2019\2020.ويسعي الفريق المنياوي ، لتحقيق الفوز خاصه وان الفريق المنياوي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 29 قطة، بعد أن حقق 8 انتصارات، 5 تعادلات، وثمانيه هزائم.بينما يحل الفريق الضيف فريق نادي شبان قنا، وهو لديه من النقاط 35، حيث يسعي الضيف غدا في تحقيق نتيجه ايجابيه أمام نادي المنيا.ويذكر أن فريق شبان قنا لديه من النقاط 35 نقطه، حيث تمكن من تحقيق 9 انتصارات ، 8 تعادلات ، 4 هزائم.ويذكر أيضا أن فريق نادي المنيا بعد عوده النشاط الرياضي في مصر، قد خاض مباراتين وديتين استعدادا لباقي المباريات مع كل ديروط وفاز عليه بثلاثيه نظيفه ومباراه اخري مع بترول أسيوط وانتصر ايضا بهدف نظيف.