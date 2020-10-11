ليلى علوي تحتفل باليوم العالمي للفتاة
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:28 م
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة ليلي علوي على الإحتفال باليوم العالمي للفتاة والذي يحل اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر ، حيث شاركت صورتين لها في مرحلة الشباب.
وعلقت ليلي علي الصور وكتبت : اليوم العالمي للفتاة هو اليوم العالمي للحياة ، الفتاة مش بس بنتك وأختك لكن هي زوجتك وأمك وجدتك وكل أنثى بتشع طاقة ومجهود وبتقوم بدل الدور بعشرات الأدوار ممكن ف يوم واحد.
وتابعت : اليوم العالمي للفتاة بيفكرنا بحقوق البنات والسيدات وأننا نحافظ عليهم ونحتفظ بيهم . نحتفظ بدعمهم وقوتهم ومساعدتهم لكل أسرة وبيت كأفراد ولكل مجتمع ومدينة وبلد كوطن كبير.
وأنهت حديثها قائله: اليوم العالمي للفتاة هو اليوم العالمي لاكتر من نص المجتمع حجم وعدد ومشاركة وقيمة. هنوا حبيباتكم القريبين باليوم ده وشجعوهم وساعدوهم علشان يفضلوا منورين ومكملين.
وعلقت ليلي علي الصور وكتبت : اليوم العالمي للفتاة هو اليوم العالمي للحياة ، الفتاة مش بس بنتك وأختك لكن هي زوجتك وأمك وجدتك وكل أنثى بتشع طاقة ومجهود وبتقوم بدل الدور بعشرات الأدوار ممكن ف يوم واحد.
وتابعت : اليوم العالمي للفتاة بيفكرنا بحقوق البنات والسيدات وأننا نحافظ عليهم ونحتفظ بيهم . نحتفظ بدعمهم وقوتهم ومساعدتهم لكل أسرة وبيت كأفراد ولكل مجتمع ومدينة وبلد كوطن كبير.
وأنهت حديثها قائله: اليوم العالمي للفتاة هو اليوم العالمي لاكتر من نص المجتمع حجم وعدد ومشاركة وقيمة. هنوا حبيباتكم القريبين باليوم ده وشجعوهم وساعدوهم علشان يفضلوا منورين ومكملين.