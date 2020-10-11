تكريم مدحت صالح في مهرجان 'همسة'

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كرم فتحي الحصري، رئيس مهرجان همسة الفنان مدحت صالح وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بإحدي الفنادق الكبري بالهرم.



وحضر حتي الآن حنان مطاوع ومدحت صالح وأحمد زاهر وليلي احمد زاهر وحسني شتا وعدد آخر وكبير من الفنانين.





وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت عن تكريم الفنان ياسر جلال، أحمد زاهر، طارق الابيارى، المخرج سامح عبد العزيز، الفنان مدحت صالح، إيهاب فهمي، ونخبة من نجوم الفن.



جدير بالذكر أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير محمد صبحي وسيقام المهرجان يوم الحادى عشر من شهر أكتوبر.