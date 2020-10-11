"انتهاء الخلاف".. تامر حسني يقبل اعتذار أحمد السقا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قبل النجم تامر حسني، اعتذار أحمد السقا والذي قام به عبر خاصية "الستوري" على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ورد "حسني" على "السقا" عبر خاصية "الستوري" قائلا: "حبيبي يا صاحبي حصل خير أنا عمري ما ازعل منك ولا أشك لحظة في جدعنتك مع الناس كلها جايز كان في النص بينا ولاد حلال كتير، انت السقااااا حبيب قلبي وكدا الجمهور هيستنانا في الحفلة اللي جايه بجد سخن صوتك واستعد للدويتو القادم، يا أغلي وأنضف الناس".

وكان قد كتب "السقا" رسالة لتامر حسني، قائلا: "رسالة إلى صديق عزيز صديقي وأخي العزيز تامر حسني، إنت عارف اللى بينى وبينك عيش وملح وحاجات كتير، قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع على الهوا، ولكن يعلم الله كم كنت مجروحًا وكم كنت حزينًا، مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وإنت شوية نبقى خالصين يا عم".

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