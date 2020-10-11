خلال أسبوع.. كحول مغشوش وراء وفاة 15 شخصا في تركيا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:20 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت مصادر صحية تركية، وفاة شخصين إثر تناولهما مشروبات كحولية مغشوشة في مدينة إزمير، ليرتفع إجمالي ضحايا الخمور المغشوشة في البلاد إلى 15 شخصا في أسبوع.

وتشير المعلومات، إلى أن الشخصين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما بوعكة صحية عقب احتسائهما مشروبات كحولية مغشوشة في إزمير.

وشهدت الأيام الأخيرة مصرع 7 أشخاص في مدينة كيريك كالي قرب أنقرة تعاطوا كحولا مغشوشا، وفقا لما نشرته صحيفة "الزمان" التركية.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية، أن عدد ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة خلال الأسبوع الأخير في تركيا ارتفع إلى 15 شخصا.

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